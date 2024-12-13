США и Турция в широком смысле достигли соглашения о видении будущего Сирии – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара «в широком смысле» достигли согласия о видении будущего Сирии.
«Мы сосредоточены на возможности, открывающейся перед нами и сирийским народом. Мы нацелены на освобождение сирийского народа от оков Башара Асада… В ходе наших обсуждений с президентом Турции [Реджепом Тайипом Эрдоганом], главой МИД [Хаканом Фиданом] мы в широком смысле достигли соглашения о наших шагах по видению будущего Сирии», — сказал госсекретарь.
Источник: РИА Новости
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