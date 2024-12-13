Австрия готова выплатить по тысяче евро сирийцам, возвращающимся на родину

Президент утвердил ужесточение штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду

Консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет деятельность

Депутат предложил освободить ряд лиц от военной службы за определенную плату

Президент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов

Результаты жеребьёвки квалификации ЧМ-2026 среди европейских сборных

Экс-министр обороны и иностранных дел Франции отказался от поста премьера

В рейтинге университетов мира UI Greenmetric 2024 число вузов Азербайджана увеличилось в 3 раза

В Азербайджане планируют создать электронный кабинет для призывников и военнообязанных

В Лерике задержан наркокурьер с 8 килограммами марихуаны – ФОТО

Уклонистам от службы в армии могут ограничить выезд из Азербайджана

Определились соперники сборной Азербайджана по футболу в квалификации ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Новым премьером Франции назначен лидер партии «Демократическое движение» Байру

В Азербайджане предлагают расширить перечень оснований для освобождения от призыва в армию

В Азербайджане снижается предельный возраст пребывания на срочной военной службе

Швейцария выделила 250 миллионов на реставрацию ядерных бункеров

Представитель АФФА: Сборная Азербайджана готова бороться с любым соперником

В Шахдаге на популярном аттракционе произошли неполадки – ВИДЕО

Путин не планирует встречу с Пашиняном

В Гёйчае раскрыта тайная торговля пиротехникой