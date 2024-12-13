Новым премьером Франции назначен лидер партии «Демократическое движение» Байру
Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.
Об этом объявил Елисейский дворец.
«Франсуа Байру назначен премьер-министром», — сообщил офис французского президента.
Байру занимал пост министра образования, был кандидатом в президенты на выборах 2002, 2007 и 2012 годов.
5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке.
Источник: РИА Новости
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