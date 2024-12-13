Сохранение тюркского наследия и укрепление единства остаются важным приоритетом внешней политики Азербайджана - ФОТО

Азербайджан, богатый своими традициями и наследием, рассматривает межкультурный диалог как глобальный приоритет.

Исключительные усилия Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой направлены на продвижение ценностей ЮНЕСКО, защиту мирового наследия, восстановление исторических памятников и развитие межкультурного диалога. Эти инициативы показывают тесную связь целей и ценностей народов с их историей, богатым культурным наследием и международным признанием. Сохранение тюркского наследия и укрепление единства остаются важным приоритетом внешней политики Азербайджана. В этом контексте стоит напомнить слова Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: «Наша семья — это тюркский мир».

Об этом заявил генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев в штаб-квартире организации на международной конференции, посвященной теме «Картирование мира в лексикографии: к 950-летию «Диван лугат ат-турк».

Он выразил благодарность Турции, Казахстану, Кыргызстану, Туркменистану, Узбекистану, а также Венгрии, Мавритании, Марокко, Катару и Таджикистану за их важный вклад в празднование этой годовщины на 42-й сессии Генеральной конференции с 7 по 22 ноября 2023 года. В связи с этим юбилеем произведение было впервые издано в 2024 году в трех томах под редакцией Халида Саида Ходжаева при поддержке Национальной Академии наук Азербайджана и Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

«Сегодня мы отмечаем не просто важную дату для тюркских государств, но и настоящий праздник нашей культуры, языка и общих ценностей. Несмотря на то, что «Диван лугат ат-турк» был написан 950 лет назад, он остается ценнейшим источником на литературном, языковом и этнографическом уровнях. Данное произведение также представляет собой мощный символ единства, братства и солидарности тюркских народов. Это событие является продолжением других важных юбилеев, признанных ЮНЕСКО, таких как 1300-летие «Китаби Деде Горгуд» и памятника Тоньюкук», — сказал С. Фаталиев.

Он отметил, что важной частью данного мероприятия является интеграция исторических личностей и их наследия в современный мир, а также признание их вклада в глобальные знания. «Диван лугат ат-турк» продвигает международные научные исследования и глубокое изучение тюркской истории и культуры. Это произведение также служит идеальной платформой для межкультурного диалога.

«Выражаю благодарность всем, кто работает над сохранением и продвижением тюркского культурного наследия, особенно участникам этой конференции. Надеясь, что это общее наследие станет более известным во всем мире, призываю всех активно участвовать в его защите, изучении и популяризации. Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО будет продолжать поддерживать все инициативы в защиту изучения и популяризации тюркского наследия», — подчеркнул Сеймур Фаталиев.