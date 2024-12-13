В Грузии запретили носить маски на митингах

Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица на митингах и акциях протеста.

Об этом сообщил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

«82 голоса за, ни одного против. Поправки в Закон «О собраниях и манифестациях» приняты», — сказал он.

О намерении грузинских властей запретить протестующим закрывать лица масками и другими элементами одежды стало известно 8 декабря.

Как отметил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, таким образом планируется предотвратить насилие во время проведения собраний.

12 декабря протестующие в очередной раз перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Митинги в грузинской столице проходят уже 15-й вечер подряд.

Источник: РИА Новости