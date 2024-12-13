В Грузии запретили носить маски на митингах
Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица на митингах и акциях протеста.
Об этом сообщил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
«82 голоса за, ни одного против. Поправки в Закон «О собраниях и манифестациях» приняты», — сказал он.
О намерении грузинских властей запретить протестующим закрывать лица масками и другими элементами одежды стало известно 8 декабря.
Как отметил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, таким образом планируется предотвратить насилие во время проведения собраний.
12 декабря протестующие в очередной раз перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Митинги в грузинской столице проходят уже 15-й вечер подряд.
Источник: РИА Новости
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