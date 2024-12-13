В Грузии приняли закон о лишении госохраны экс-президента

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон, который будет лишать президента государственной охраны после истечения срока его полномочий, если Конституционный суд установит, что он нарушил Конституцию, находясь на этой должности.

Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За закон проголосовали 85 депутатов. Для его принятия необходимо было не менее 76 голосов. Изменения войдут в закон «О специальной службе государственной охраны».

Согласно действующему законодательству, президент Грузии, премьер-министр, а также спикер парламента после истечения срока их полномочий имеют право пользоваться государственной охраной еще в течение одного года. Если установлено, что тому или иному бывшему должностному лицу угрожает опасность, то срок действия госохраны могут продлить.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, в прошлом году совершила несколько зарубежных визитов без согласия главы правительства. Конституция разрешает президенту Грузии осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. В связи с этим правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранении Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента, для которого нужно минимум 100 голосов из 150.

Источник: ТАСС