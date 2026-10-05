Минздрав Азербайджана заявил об отсутствии угрозы чумы и стабильной эпидситуации

Информация о заболевании чумой, распространяемая в связи с Иркутской областью России, отслеживается Центром контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

В настоящее время необходимости во введении дополнительных ограничительных мер в связи с чумой на территории Азербайджана нет.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос АПА.

«Вместе с тем эпидемиологическая ситуация постоянно оценивается, и в случае возникновения необходимости соответствующие меры могут быть оперативно усилены. За последние 50 лет в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая заражения чумой. Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильна и находится под контролем соответствующих структур. Меры санитарно-эпидемиологического контроля в отношении лиц, прибывающих в нашу страну из России, проводятся в соответствии с действующими требованиями. В случае выявления подозрительного случая лабораторное исследование образцов, взятых у пациента, может быть проведено в лаборатории Центра контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения. Центр обеспечен необходимым оборудованием и принадлежностями для проведения исследований в этом направлении. В направления деятельности Центра контроля особо опасных инфекций входит эпидемиологический надзор за чумой и другими особо опасными инфекциями», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что чума является преимущественно природно-очаговой инфекцией, а ее возбудителем является бактерия Yersinia pestis. В природе заболевание циркулирует в основном среди грызунов и блох: «Заражение человека происходит главным образом при контакте с инфицированными животными или блохами, а также в некоторых случаях воздушно-капельным путем при легочной форме заболевания. Чума поддается лечению, при этом важное значение имеют ранняя диагностика и своевременное медицинское вмешательство. Вместе с тем, согласно имеющимся на данный момент данным, ситуации, дающей основания для особого беспокойства населения Азербайджана, не существует. Гражданам рекомендуется ссылаться только на официальную информацию».