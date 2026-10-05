В Баку состоялась премьера фильма «Cənnətin iqamətgahı» об истории Ордубада - ФОТО

3 октября в Киноцентре «Низами» состоялась премьера фильма «Cənnətin iqamətgahı» (Райская обитель), рассказывающего о древней истории города Ордубад, его богатом культурном наследии и самобытных этнографических особенностях.

В мероприятии, организованном при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Бакинского регионального офиса ICESCO приняли участие представители государственных органов, общественности и СМИ, а также создатели фильма, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минкультуры.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что документальный музыкально-этнографический фильм подготовлен в рамках соответствующих целей и задач Концепции «Культура Азербайджана - 2040», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года.

Отмечается, что картина способствует популяризации природного, исторического и этнокультурного наследия регионов Азербайджана посредством аудиовизуальных средств, а также сохранению национально-духовных ценностей. Министерство культуры продолжает работу над созданием новых фильмов в этом направлении. В ближайшее время общественности также будет представлен документальный фильм о роли Азыхской пещеры в мировой истории и новых исследованиях, проводимых там.

Заслуженный журналист, директор Центра анализа и информации «Real» Мир Шахин Агаев заявил, что подобные проекты имеют особое значение с точки зрения сохранения национально-культурных ценностей.

Сценарист, режиссер-постановщик и продюсер фильма Камран Гасымов сообщил, что картина в основном посвящена этнографии Ордубада и стала первым фильмом, созданным в документальном музыкально-этнографическом жанре.

После выступлений на сцену пригласили создателей фильма, после чего состоялся показ картины.

Отметим, что фильм произведен компанией «Azernyumedia» в рамках проекта «Путешествие к культурному наследию Азербайджана», реализуемого Министерством культуры и Киноагентством Азербайджанской Республики. Оператор-постановщик картины - Ариф Зейналов, композитор - народный артист Сиявуш Керими, консультанты - заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и заслуженный журналист Мир Шахин Агаев.