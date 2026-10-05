Где заканчивается мораль: почему мы снова и снова говорим о насилии против женщин?

Прекрасное создание - женщина. Человек, дарующий жизнь.

Дочь, жена, хранительница семейного очага и тот самый невидимый уют, на котором держится дом. Но, к сожалению, в последние дни новостные ленты всё чаще напоминают сводки с поля боя. Мужья режут жён на почве ревности, сыновья поднимают руку на матерей, а те, кто должен защищать своих детей, годами калечат их судьбы.

Посмотрите вокруг.

На днях в центре общественного внимания оказался скандал с участием известного танцора Ниджата Азадлы и его бывшей супруги. Женщина опубликовала в сети кадры, на которых танцор применяет физическое насилие прямо на глазах у их общего малолетнего ребёнка.

По словам пострадавшей, побои носили систематический характер, и она прямо обвинила бывшего супруга в гибели их неродившегося ребёнка.

Потерпевшая заявила, что предоставила в правоохранительные органы исчерпывающий пакет доказательств - фотоматериалы, видеозаписи и аудиофайлы, подтверждающие весь ужас перенесённого ею психологического и физического давления.

Как это часто бывает в подобных ситуациях, общество разделилось. Нашлись те, кто поспешил обвинить саму женщину, назвав её публичные откровения «провокацией». Сам Ниджат Азадлы назвал публикации бывшей жены шантажом.

Однако риторика «шантажа» рушится о сухие факты: в отношении танцора уже возбуждено уголовное дело.

И это не единичный случай.

Очередная кровавая сводка новостей из Мингячевира. Буквально сегодня в Мингячевире произошла расправа над женщиной в стенах собственного дома. 46-летний Гасым Гулиев нанес тяжелое ранение режущим предметом своей супруге Айгюн Гашимовой.

Пострадавшая женщина была экстренно госпитализирована с места происшествия, а сам виновник - Г. Гулиев - добровольно сдался сотрудникам полиции. Правоохранительные органы уже начали расследование, устанавливая все детали случившегося.

Но вновь встает тот самый страшный, кричащий вопрос, на который у общества до сих пор нет адекватного ответа. Интересно, а что эта женщина сделала не так? Не вовремя подала ужин? Ответила не тем тоном? Посмотрела не туда или посмела высказать собственное мнение? В чем заключалась ее «вина» перед мужчиной, решившим поднять на нее руку и пустить в ход холодное оружие?

А в Физулинском районе «мужчина» совершал насильственные действия в отношении своей родной дочери. Как выяснилось в ходе следствия, родной отец на протяжении двух лет - в период с 2023 по 2025 год - систематически истязал собственную дочь. Мужчина не просто избивал беззащитного ребенка, нанося ей тяжелые телесные повреждения, но и неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чудовищный кошмар, длившийся годами за закрытыми дверями, наконец получил правовую оценку: по решению суда преступник был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Но принесет ли этот приговор реальное облегчение? Сможет ли 15-летний срок за решеткой стереть из памяти маленькой девочки пережитый ужас?

Справедливость восторжествовала в зале суда, но как сложится её исковерканная судьба после всего? Сможет ли она когда-нибудь избавиться от страха и научиться доверять людям, особенно мужчинам, если человек, носивший гордое звание «отец» и обязанный защищать её от всего мира, стал главным кошмаром её детства? Страшнее всего осознавать, что когда тебя предает самый близкий человек, подсознательно начинаешь ждать удара от каждого. Насильственные действия, совершенные тем, кто должен был быть опорой, оставляют шрамы, которые не заживают десятилетиями.

Этот приговор - лишь начало долгого и тяжелого пути к исцелению, путь, который ребенку придется проходить с помощью психологов, реабилитологов и неравнодушных людей. Остается лишь надеяться, что государство и общество окружат её максимальной защитой, а дальнейшая жизнь сведет эту девочку исключительно с добрыми, надежными и светлыми людьми, способными растопить лед боли в её сердце.

Очередная страшная весть о домашнем насилии пришла из Сумгайыта: здесь в собственном доме была убита женщина, решившая расторгнуть брак с мужем.

Жертвой преступления стала 31-летняя Шахана Иманова. Был задержан ее 33-летний муж Аскер Гусейнов.

По предварительной информации, причиной трагедии стало намерение женщины развестись. Из-за постоянных конфликтов некоторое время назад Шахана ушла от мужа и стала жить отдельно. Позже мужчина попытался помириться, однако она отвергла его предложение. В день происшествия между ними вновь вспыхнул конфликт: по имеющимся данным, Гусейнов пришел к жене с ножом и расправился с ней.

У погибшей остался несовершеннолетний ребенок. Что ж, теперь у этого ребенка нет ни отца, ни матери. Неужели, когда девушки выходят замуж, их берут с условием, что из дома мужа смогут выйти лишь в виде бездыханного тела?

Пока собираешь эти новости в единый ряд, впору сойти с ума от одного вопроса: где же заканчивается человеческая мораль? Одних женщин убивают за то, что они хотели разорвать разрушающие отношения и вырваться из многолетнего домашнего ада. Других годами ломают те, кто гордо носит звание «отец».

Что это - страшная новая тенденция? Или общество перенасытилось агрессией с экранов и турецких сериалов, где унижение, побои и подавление воли женщины преподносятся как норма? А что говорить о тех девочках, которых пытаются выдать замуж едва ли не в детском возрасте? О тех семьях, где рождение дочки до сих пор воспринимается как разочарование, а сама девочка - как нечто второсортное и нежеланное?

Смотришь на это и задаешься простым, но страшным вопросом к тем «мужчинам», которые презирают дочерей, избавляются от них, калечат или лишают жизни: а вас самих кто родил на этот свет? Разве не та же самая женщина?

Насилие не рождается на пустом месте - оно начинается с равнодушия и безнаказанности, с дискриминации в колыбели и презрения к человеческой жизни. И пока мы не научимся безусловно уважать и защищать каждого ребенка - независимо от его пола, и каждую женщину - как личность, а не как чью-то собственность, мы так и будем оставаться заложниками средневековых предрассудков в XXI веке.

Настоящая сила мужчины никогда не измерялась страхом, который он внушает слабому. Настоящая сила - это способность защищать жизнь, а не отнимать её.