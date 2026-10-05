 МИД Азербайджана поздравил участников СВМДА с днем организации - ФОТО | 1news.az | Новости
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МИД Азербайджана поздравил участников СВМДА с днем организации - ФОТО

Редакция 1news16:36 - Сегодня
МИД Азербайджана поздравил участников СВМДА с днем организации - ФОТО

МИД Азербайджана поздравил государства-члены и партнеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по случаю Дня СВМДА.

Соответствующий пост опубликован на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.  

«Азербайджан высоко ценит уникальную роль СВМДА в содействии диалогу, взаимному доверию и сотрудничеству в Азии.

Являясь председателем СВМДА, Азербайджан подтверждает свою приверженность продвижению целей организации под девизом «Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии», - говорится в публикации.

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