МИД Азербайджана поздравил участников СВМДА с днем организации - ФОТО
МИД Азербайджана поздравил государства-члены и партнеры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) по случаю Дня СВМДА.
Соответствующий пост опубликован на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.
«Азербайджан высоко ценит уникальную роль СВМДА в содействии диалогу, взаимному доверию и сотрудничеству в Азии.
Являясь председателем СВМДА, Азербайджан подтверждает свою приверженность продвижению целей организации под девизом «Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии», - говорится в публикации.
On the occasion of CICA Day, we extend our sincere congratulations to all Member States and partners of the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA). Azerbaijan values CICA’s unique role in promoting dialogue, mutual trust, and cooperation across Asia. As the Chair of the CICA, Azerbaijan reaffirms its commitment to advancing its objectives under the motto of “Stronger CICA: connectivity, digitalization and sustainable growth in Asia”. — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 5, 2026