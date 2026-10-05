Европейские структуры ни разу не осудили попытки государственного переворота и революции в Грузии, что указывает на то, что это происходило по их указке.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Я не слышал никаких заявлений от евроструктур (об осуждении попыток переворота и революций - прим. ТАСС), наоборот, происходило только поощрение, так как все это было запланировано ими. При их содействии и финансировании началась кампания, связанная с государственным переворотом и революцией. Их главной задачей было свергнуть власть в стране", - сказал Каладзе.

Политик добавил, что наблюдения показывают, что в последние годы представители Запада хотят привести к власти в Грузии свою агентуру, после чего использовать грузинский народ в проведении своих интересов.

В Тбилиси 4 октября 2025 года, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы с трибуны призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ.

Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия: оперного певца Паату Бурчуладзе, экс-генпрокурора Муртаза Зоделаву, оппозиционеров Ираклия Надирадзе и Паату Манджгаладзе, а также бывшего военного Лашу Беридзе. Суд приговорил их к семи годам лишения свободы. Также были задержаны несколько десятков участников беспорядков, часть из них была приговорена к пяти годам лишения свободы.