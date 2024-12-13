 Турция оштрафовала Google на 74,4 млн долларов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турция оштрафовала Google на 74,4 млн долларов

First News Media20:00 - Сегодня
Турция оштрафовала Google на 74,4 млн долларов

Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал американского технологического гиганта Google на 2,6 млрд турецких лир (около 74,4 млн долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке в нарушение условий конкуренции.

В регуляторе напомнили, что расследование в отношении корпораций Alphabet, Google Ireland Limited, Google, Google International, а также Google Reklamcilik ve Pazarlama, входящих в состав единого технологического гиганта, продолжалось с 18 мая 2023 года в связи с обвинениями в нарушениях антимонопольного законодательства в сфере онлайн-рекламы и технологий онлайн-услуг.

Антимонопольный регулятор Турции пришел к выводу, что Google создает условия, при которых услуги компании в сфере онлайн-рекламы ставятся в предпочтительное положение по сравнению с конкурентами, что напрямую влияет на позицию рекламодателей, а также платформы SSP (Supply-Side Platform), предоставляющие интересы рекламных площадок в системе размещения рекламы.

Наряду с выплатой штрафа, американскому гиганту предоставлено 6 месяцев на создание равных условий конкуренции в сфере онлайн-рекламы. В случае сохранения вышеуказанных проблем, спустя полгода Google будет ежедневно начисляться дополнительный штраф.

Поделиться:
175

Актуально

XроникаПрезидент утвердил повышение штрафов за выброс мусора из автомобилей и судов
ПолитикаОбнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания парламента ...
Мнение​​​​​​​«Бинокли – в футляры»: Шпионской миссии ЕС пора кончать с шоу на ...
ПолитикаХикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ Западу

В мире

СМИ: Российско-украинская война завершится в 2025 году
Зурабишвили отказывается покидать Президентский дворец
Турция оштрафовала Google на 74,4 млн долларов
В Грузии приняли закон о лишении госохраны экс-президента

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

AFP: дворец Асада в Дамаске разграбили - ФОТО - ВИДЕО
Зеленский назвал потери Украины в войне против РФ
Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже завершилась
Трамп требует немедленного перемирия в Украине

Последние новости

Хикмет Гаджиев обсудил с Фахреддином Алтуном и Акифом Чагатаем Южный КавказСегодня, 21:40СМИ: Российско-украинская война завершится в 2025 годуСегодня, 21:20Зурабишвили отказывается покидать Президентский дворецСегодня, 21:00Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания парламента АзербайджанаСегодня, 20:40Житель Ходжалы: Мы вернулись на землю наших предковСегодня, 20:20Турция оштрафовала Google на 74,4 млн долларовСегодня, 20:00Всемирно известное издательство Palgrave Macmillan опубликовало академическую книгу о Гейдаре АлиевеСегодня, 19:45​​​​​​​«Бинокли – в футляры»: Шпионской миссии ЕС пора кончать с шоу на границеСегодня, 19:30Хикмет Гаджиев: Азербайджан не продает российский газ ЗападуСегодня, 19:15Лейла Алиева посетила Мемориал геноцида Кигали - ФОТОСегодня, 19:00В Гусаре прошла встреча с работниками образования - членами семей шехидов и ветеранамиСегодня, 18:45БИГ подготовил ежегодный отчет о проблемах территорий, страдающих от колониализмаСегодня, 18:30В этот день в Баку усилится ветерСегодня, 18:15​​​​​​​Обнаружены неизданные песни Майкла Джексона - ФОТОСегодня, 18:00Скорость ветра в Азербайджане увеличится до 28 м/сСегодня, 17:50Еще трое мужчин выдвинули против Пи Дидди новые обвинения в сексуальном насилииСегодня, 17:48В Грузии приняли закон о лишении госохраны экс-президентаСегодня, 17:32«Непокоренная Франция» намерена выдвинуть вотум недоверия правительству нового премьераСегодня, 17:27В Грузии запретили носить маски на митингахСегодня, 17:16Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТОСегодня, 17:08
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35