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Полиция Южной Кореи допустила арест президента по делу о мятеже

First News Media09:30 - Сегодня
Полиция Южной Кореи допустила арест президента по делу о мятеже

Специальная группа следователей допускает возможность подачи заявления на ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в связи с введением военного положения 3-4 декабря.

Об этом сообщает телеканал KBS.

Представитель группы, созданной специально для расследования тех событий, рассказал, что они рассматривают возможность проведения обыска в резиденции президента. Ранее полиция пыталась провести обыск в администрации президента, но служба его охраны сослалась на нормы о государственной тайне и не пропустила внутрь следователей, выдав лишь «крайне ограниченное число» документов.

«Рассмотрение находится на внутреннем уровне. Мы на этапе, когда проводятся необходимые следственные действия», - сказал следователь на вопрос о том, готова ли группа подать запрос на ордер на арест президента Юн Сок Ёля. Закон допускает уголовное преследование главы государства по делам о государственной измене и мятеже.

Ранее начальник Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих О Дон Ун заявил, что у него «достаточно намерений» арестовать президента, но расследование должно соответствовать установленной процедуре.

Помимо этого, полиция «на уровне внутреннего рассмотрения» обсуждает ордер для получения истории звонков Юн Сок Ёля. По словам арестованного начальника южнокорейской полиции Чо Чжи Хо, Юн Сок Ёль звонил ему шесть раз и требовал задержать депутатов. Чо Чжи Хо добавил, что «не записал разговор».

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль в целях борьбы с «просеверокорейскими элементами» и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов. 7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента, который объявлен не был из-за бойкота со стороны правящей партии.

Источник: ТАСС

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