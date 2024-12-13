Лидер сирийских повстанцев аль-Джулани: Нам обязательно нужна поддержка Турции
Лидер организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), возглавившей в Сирии успешное повстанческое наступление Абу Мохаммед аль-Джулани сделал важное заявление, касающееся будущей внешнеполитической линии новых властей, сообщает Haberler.
В интервью турецким журналистам аль-Джулани назвал Турцию чрезвычайно важным актором в регионе.
«Нам обязательно нужна поддержка Турции в наших последующих шагах», - сказал он.
По его словам, сирийский народ долгие годы страдал от асадовской диктатуры и совместная операция объединенной оппозиции за 12 дней покончила с 61-летним режимом партии «Баас».
«Это шанс для нашего народа жить отныне в мире, безопасности и развивать страну», - добавил аль-Джулани.
Источник: Haberler
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