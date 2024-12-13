Макрон призвал все политические силы Грузии к диалогу

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном в Facebook.

"Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины", - сказал Макрон.