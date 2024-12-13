Пашинян вылетел в Москву для участия в заседании в рамках ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
Никол Пашинян поделился событием в Instagram, опубликовав видео из самолета и написав: «Полетели в Москву».
В Москве 13 декабря состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Участники обсудят вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
Источник: «КоммерсантЪ»
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