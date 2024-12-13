В Грузии назвали бессмысленным решение США о введении санкций

Решение США о введении санкций против Грузии является непонятным и бессмысленным, особенно на фоне того, как эта же администрация Соединенных Штатов в последние годы правления Михаила Саакашвили закрывала глава на нарушения прав человека в республике.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.

«Уходящая администрация Америки была во власти и в последние годы правления Саакашвили, когда пытки людей приняли особо жестокий характер, фактически были уничтожены свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы. Мы не помним не то чтобы санкций, но даже четкой позиции от тогдашней администрации, которая и сегодня во власти в США. Из-за этих факторов позиция уходящей администрации Америки (по введению санкций) непонятна и бессмысленна», - сказал Папуашвили.

Источник: ТАСС