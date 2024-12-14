Турция обсудила с США исключения в санкциях против Газпромбанка

Турецкая сторона в ходе контактов с США подняла вопрос о том, чтобы для нее сделали исключение в рамках санкций против Газпромбанка.

Об этом пишет обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат со ссылкой на источники.

Соответствующий вопрос, по этим данным, обсуждался в ходе контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в пятницу был в Анкаре. Вопрос «был поднят во время встреч [с Блинкеном] в Турции», отмечает Фырат, «необходимые запросы были переданы».

Американская сторона при этом отметила, что «ей известно о запросах и она проводит оценку».

Ранее глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что санкции, введенные США в отношении Газпромбанка, негативно отражаются на Турции и МИД республики ведет переговоры для урегулирования ситуации с оплатой за импортируемый из России природный газ. Он добавил, что Турция получает 40% газа из РФ и отсутствие возможности оплачивать его сильно ударит по республике. Он указал, что Анкара «хочет, чтобы США сделали исключение для российского природного газа».

21 ноября Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения попал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. Карты платежной системы UnionPay Газпромбанка с 23 ноября не принимаются в Турции государственными и частными банками.

Источник: ТАСС