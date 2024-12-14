Погода в Азербайджане ожидается преимущественно без осадков

Обнародован прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых окрестностях города временами возможны осадки.

Прогнозируется северо-западный ветер, который днем сменится временами порывистым юго-западным.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем – 4-8° тепла. Атмосферное давление снизится с 775 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 60-65 процентов, днем – 50-55 процентов.

В некоторых районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых местах временами будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем – 4-8° тепла, в горах – ночью 8-13°, в высокогорье – 17-22°, днем – 5-10° мороза.