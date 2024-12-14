Госагентство привлекло к услугам социальной реабилитации 271 репатрианта в этом году

Специалисты Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения провели социально-реабилитационную работу с 271 репатриантом за прошедший период этого года.

Как сообщает Report, об этом проинформировало министерство.

В первую очередь была проведена социально-психологическая оценка каждого репатриированного лица. На основе этого был разработан соответствующий план социальной реабилитации.

Агентство продолжает предоставлять реабилитационные услуги 47 репатриантам в рамках социальной работы.

В целом с 2018 года по настоящее время агентство обеспечило услугами социальной реабилитации более 500 репатриантов.