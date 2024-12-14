Выборы президента Грузии прошли без помех

Первые непрямые выборы президента Грузии, на которых был избран выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили, прошли без помех.

Об этом заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

«Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», - сказал Каландаришвили на брифинге после окончания процесса голосования и подсчета голосов.

Источник: ТАСС