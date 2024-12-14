Главы МИД восьми арабских стран призвали прекратить боевые действия в Сирии

Министры иностранных дел восьми арабских стран (Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия) призвали к прекращению всех боевых действий на территории Сирии.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам их встречи в иорданском городе Акаба.

В документе, который опубликовало внешнеполитическое ведомство Иордании, министры подтвердили «необходимость немедленного прекращения всех боевых действий» в Сирии. Министры также призвали к сохранению государственных институтов Сирии для предотвращения хаоса в республике.

Главы МИД подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, который угрожает безопасности Сирии.

Источник: ТАСС