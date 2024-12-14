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В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство

First News Media19:55 - Сегодня
В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство

Посольство Венгрии в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства, сейчас французские спецслужбы заняты его поиском в здании диппредставительства.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Наше посольство в Париже в настоящее время обыскивается французскими властями с помощью двух поисковых собак", - сообщил глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он уточнил, что венгерские дипломаты проинформировали министерство о "получении угрозы для их жизни".

Им поступило сообщение, которое "сопровождалось фотографией самодельного взрывного устройства", уточнил Сийярто. По словам министра, французские власти заняты поиском взрывчатки.

"По имеющейся информации, письмо [с угрозами], предположительно, пришло с адреса в соседней стране, и в настоящее время венгерские спецслужбы проводят расследование, чтобы обеспечить безопасность работы наших дипломатов в предстоящий период, который будет особенно сложным", - написал глава МИД.

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