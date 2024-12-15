Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президента

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии в случае, если его попросят граждане республики или окружение.

"Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди", - приводит его слова телеканал Al Araby.

"Мы стремимся к формированию государства, основанного на институтах и верховенстве закона", - добавил лидер новых сирийских властей. По его словам, единственным способом прихода к власти в Сирии "станет избирательная урна".

12 декабря представитель пришедших к власти формирований Убейда Арнаут сообщил агентству Agence France-Presse, что переходное правительство Сирии приостановит работу парламента и действие конституции на три месяца. Он уточнил, что новые власти сформируют комитеты по юридическим вопросам и правам человека для внесения поправок в основной закон страны.

Источник: ТАСС