Грузия никогда не теряет чувства юмора - президент - ВИДЕО

Грузия никогда не теряет чувства юмора, написала в социальной сети грузинский президент Саломе Зурабишвили и опубликовала фото, на котором участники акции протеста играют в футбол перед зданием парламента.

«Грузия никогда не теряет чувства юмора, с ним отмечают избрание футболиста президентом страны», - пишет Зурабишвили.

Участники акции протеста начали играть в футбол перед зданием парламента. В такой форме они протестуют против кандидатуры бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии. «Кавел, спускайся, погоняем мяч», - зовут участники акции Михаила Кавелашвили, являющегося единственным кандидатом на пост президента от правящей партии «Грузинская мечта».

Участники акции протеста остаются перед зданием парламента, а на улицах 9 апреля и Чичинадзе мобилизованы сотрудники полиции.

#Georgia protests Georgia never loses its sense of humour, marking the designation of the soccerplayer- president pic.twitter.com/rr0z5M4oBg — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 14, 2024