Гражданин Украины армянского происхождения подозревается в совершении теракта в Днепре

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Выяснилось, что он житель Днепропетровской области армянского происхождения.

Информацию об этом распространило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, подозреваемым оказался Рубен Восканян.

Предполагается, что именно он привел в действие самодельную взрывчатку возле здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре.

В результате взрыва погиб один человек, двое полицейских пострадали.

Источник: АЗЕРТАДЖ