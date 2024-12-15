Министр обороны Турции: На данном этапе нет предпосылок думать, что российские военные покинут Сирию

Турция придерживается проактивной политики, нацеленной на обеспечение безопасности и защиты национальных интересов.

Это особенно важно в период роста напряженности и дестабилизации как в регионе, так и на международной арене.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, комментируя журналистам итоги уходящего года.

По его словам, особую значимость для интересов Турции представляет мощь Вооруженных сил и развитие отечественного оборонного комплекса.

Гюлер отметил, что если в предыдущие годы Анкара проводила ограниченные по времени и целям военные операции, то сегодня делает ставку на долгосрочные и масштабные шаги по защите своих интересов.

«Непосредственно в 2024 году нами проведено 9 крупных операций, 59 операций среднего масштаба и более 1000 небольших. Турецкие военные нейтрализовали за этот период 2939 террористов, в том числе на севере Ирака и Сирии. Добровольно сложили оружие 99 боевиков. Наша конечная цель полностью устранить угрозу терроризма у южных рубежей Турции», - подчеркнул министр.

Касаясь ситуации в Сирии, глава Минобороны Турции заявил, что террористы пытаются воспользоваться сменой власти в соседней стране для расширения масштабов контролируемых зон. Он назвал РКК и сирийское крыло этой организации – YPG серьезной угрозой целостности и суверенитету Сирии и заверил, что Анкара не допустит усиления террористов в регионе.

При этом он выразил уверенность в том, что «в контексте последних событий в Сирии США будут вынуждены учесть новые реалии на земле».

Гюлер напомнил, что богатый нефтью регион Дейр-эр-Зора за последние дни перешел под контроль оппозиции, что ударило по источникам доходов террористов YPG, поддержку которым оказывает Вашингтон.

Относительно утверждений о закрытии российских баз в Сирии, министр отметил, что Анкара не может подтвердить информацию о полномасштабном выводе российских военных.

«Некоторые корабли могут быть направлены в РФ на ремонт или замену другими военными судами. Однако на данном этапе нет предпосылок думать, что они уйдут из Сирии. Скорее сделают все возможное, чтобы остаться. Россия собрала в Латакии и Тартусе всех военных, размещенных до последнего периода в различных точках Сирии. Мы, со своей стороны, заявили о готовности оказать им посильную поддержку в этом процессе. Однако подобных обращений пока не поступало», - сказал глава Минобороны.

При этом он опроверг информацию о том, что Башар Асад использовал воздушное пространство Турции для бегства из Сирии.

Турецкий министр отметил также, что Анкара готова рассмотреть обращение Дамаска по развитию военно-технического сотрудничества.

Касаясь развития военно-промышленного комплекса Турции, Гюлер заявил, что страна «не сможет уверенно смотреть в будущее без наличия развитого и независимого оборонпрома».

«Оборонная продукция, производимая в Турции на всех этапах от дизайна до производства, сегодня поставляется и успешно применяется дружественными странами и союзниками», - констатировал он.