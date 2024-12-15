Оппозиция Южной Кореи заявила, что не потребует импичмента и.о. президента

Лидер контролирующей большинство в парламенте Южной Кореи Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён заявил, что они пока не станут добиваться импичмента исполняющего обязанности президента Хан Док Су.

Слова политика приводит агентство Yonhap.

"Слишком много импичментов могут вызвать неразбериху в государственных делах, поэтому решено на данный момент отказаться от процедур импичмента", - сказал Ли Чжэ Мён. "Я вчера говорил по телефону с исполняющим обязанности президента. Просил его управлять страной с нейтральных позиций, быть выше партийных разногласий, не различия правящий и оппозиционный лагеря, не быть назначенным правящей партией премьер-министром", - рассказал политик.

"Исполняющий обязанности президента полностью и охотно согласился", - добавил Ли Чжэ Мён.