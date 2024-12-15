Названо число сирийских беженцев, вернувшихся в свою страну из Турции

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая назвал число сирийских беженцев, вернувшихся из Турции в свою страну после падения режима Башара Асада.

Соответствующие цифры глава ведомства привел в соцсети Х.

Йерликая отметил, что "до освобождения Сирии" в свою страну из Турции 6 декабря вернулись 310, 7 декабря - 176, а 8 декабря - 240 человек.

Глава МВД обратил внимание на резкий рост в последующие дни. По его словам, 9 декабря в Сирию вернулись 1 259 беженцев, 10 декабря - 1 669, 11 декабря - 1 293, 12 декабря - 1 553, 13 декабря - 1 847.