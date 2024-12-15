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Грузия хочет стать членом ЕС при учете национальных интересов страны - Кавелашвили

Трагедия в Уджаре: пятилетний ребенок утонул в бассейне

В России сообщили об эвакуации части персонала загранпредставительств в Сирии

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В Афганистане не менее 35 рабочих оказались под завалами после обрушения шахты

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