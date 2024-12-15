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В России сообщили об эвакуации части персонала загранпредставительств в Сирии

First News Media23:15 - 15 / 12 / 2024
В России сообщили об эвакуации части персонала загранпредставительств в Сирии

Часть персонала российских загранпредставительств эвакуирована из столицы Сирии Дамаска.

Об говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.

Сообщается, что часть личного состава российских загранпредставительств в Дамаске была доставлена в аэропорт Чкаловский специальным рейсом Воздушно-космических сил Минобороны России.

Отмечается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.

Источник: Trend

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