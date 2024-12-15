В России сообщили об эвакуации части персонала загранпредставительств в Сирии
Часть персонала российских загранпредставительств эвакуирована из столицы Сирии Дамаска.
Об говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
Сообщается, что часть личного состава российских загранпредставительств в Дамаске была доставлена в аэропорт Чкаловский специальным рейсом Воздушно-космических сил Минобороны России.
Отмечается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.
Источник: Trend
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