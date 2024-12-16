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Литва предлагает ЕС финансировать гражданское общество Грузии

First News Media13:48 - Сегодня
Литва предлагает ЕС финансировать гражданское общество Грузии

Литва считает, что Евросоюз может финансировать гражданское общество Грузии.

Об этом заявил по прибытии на встречу глав МИД ЕС министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис.

«Мы должны направить известие гражданскому обществу Сакартвело (Вильнюс на официальном уровне с 2018 года использует такое название Грузии) о нашем твердом намерении оказывать ему поддержку, - сказал он. - Чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений, необходим финансовый пакет для поддержки гражданского общества».

Одновременно министр считает, что ЕС необходимо пересмотреть позицию в отношении контактов с официальными властями. «Следует прекратить институциональные переговоры с инстанциями Сакартвело и перестать выделять финансовую помощь, которая предоставляется этим структурам», - утверждал он.

Накануне главы МИД Эстонии и Литвы Маргус Цахкна и Кестутис Будрис сообщили о введении санкций против грузинских чиновников, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, из-за применявшегося в отношении участников акций протеста в Тбилиси насилия. 1 декабря Латвия, Литва и Эстония заявили «о нарушении прав человека», «насильственном подавлении законных протестов» в Тбилиси и ввели индивидуальные санкции в отношении 11 представителей властей Грузии. В частности, въезд в эти страны запретили основателю и почетному председателю партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзине Иванишвили, главе МВД Вахтангу Гомелаури и другим высокопоставленным чиновникам из министерства внутренних дел.

Источник: ТАСС

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