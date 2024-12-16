Главы МИД ЕС утвердили 15-й пакет санкций против РФ

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза утвердили на заседании 15-й пакет санкций против России из-за конфликта в Украине, а также новые меры за «гибридные действия» Москвы.

Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

На прошлой неделе постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали 15-й по счету пакет санкций против России из-за конфликта в Украине, который включает меры в отношении иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

В черный список 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза включены 54 человека и 29 организаций.

Источник: РИА Новости