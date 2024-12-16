В РФ появятся войска беспилотных систем

Создание в России войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале будущего года, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск – «войска беспилотных систем». При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», - сказал Белоусов в понедельник на заседании коллегии военного ведомства, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.

«С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе», - отметил он.

Источник: Интерфакс