YouTube планирует ввести голосовые комментарии

Платформа YouTube готовится внедрить новую функцию — голосовые комментарии под видео.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на зарубежные источники.

Google выпустил новую функцию для видеохостинга YouTube. Речь идет о возможности оставлять голосовые сообщения в комментариях под роликами. Некоторым пользователям уже повезло протестировать нововведение.

Для отправки голосового сообщения необходимо перейти во вкладку с комментариями и в поле ввода сообщения нажать кнопку с микрофоном. Начнется запись. Ее можно предварительно прослушать и оставить под видео. Другим пользователям будет виден никнейм пользователя, сама голосовая запись и текстовая расшифровка.

Чтобы прочитать голосовой комментарий, необходимо нажать на кнопку «Показать расшифровку». Эта кнопка находится чуть ниже самого сообщения.

Вероятно, функция будет доступна только владельцам каналов. В десктопной версии сайта сообщения автоматически расшифровываются в текст.