Санкции не представляют никакой проблемы для Грузии, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Рестрикции носят временный характер, но постепенно все изменится и мир станет другим. Этот процесс начнется с приходом Трампа к власти, отметил он.

"То, что происходит сегодня, не имеет связи с европейскими ценностями. Сегодня — пик несправедливости. Нас пытаются убедить, что черное — это белое, пускают пыль в глаза".

Ранее сообщалось, что Литва вслед за Эстонией ввела санкции против премьера Грузии Кобахидзе.

Под литовские рестрикции также попали еще 16 представителей грузинских властей.

В МИД Литвы заявили, что "пришло время совместных действий на уровне ЕС". При этом Макрон недавно уверял Грузию, что "Европа не использует угрозу и не старается сеять хаос у соседей".

Источник: «Спутник - Ближнее зарубежье»