Бывший депутат Этибар Гусейнов опубликовал в соцсетях пост по поводу обрушения потолка в Шамкирской центральной районной больнице.

В связи с этим в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az сообщили, что ночью на первом этаже четырехэтажного административного здания больницы произошла техническая неполадка из-за прорыва водопровода. В ведомстве отметили, что возникшую проблему оперативно устранили, а восстановительные работы полностью завершили в течение того же дня.

«В настоящее время работа больницы продолжается в штатном режиме», - добавили там.