Проректор БГУ освобождён от должности
Проректор Бакинского государственного университета (БГУ) Фарда Иманов освобождён от занимаемой должности.
Как сообщает Ölkə.az, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Доктор географических наук, профессор Фарда Иманов занимал должность проректора БГУ по организации учебного процесса и технологиям обучения с 2021 года.
В разные годы он также работал заведующим кафедрой гидрометеорологии БГУ и деканом географического факультета.
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