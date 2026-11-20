Проректор Бакинского государственного университета (БГУ) Фарда Иманов освобождён от занимаемой должности.

Как сообщает Ölkə.az, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Доктор географических наук, профессор Фарда Иманов занимал должность проректора БГУ по организации учебного процесса и технологиям обучения с 2021 года.

В разные годы он также работал заведующим кафедрой гидрометеорологии БГУ и деканом географического факультета.