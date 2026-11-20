В последнее время вновь против цифровых информационных ресурсов Бакинской инициативной группы (БИГ) из-за рубежа целенаправленно и системно осуществляются кибератаки.

Об этом сообщили в БИГ.

Отмечается, что серьезную обеспокоенность вызывают последовательные попытки входа в аккаунты организации в социальных сетях, шаги, направленные на блокировку страниц посредством массовых и необоснованных жалоб, а также кибератаки, нацеленные на нарушение нормальной работы официального веб-сайта.

«Проведенные технические расследования и анализы показывают, что значительная часть киберактивности, направленной на официальный веб-сайт и аккаунты в соцсетях, исходит из сетей на территориях Франции и Индии.

БИГ играет роль открытой и свободной платформы для защиты прав народов, страдающих от колониализма, доведения их голосов до международного сообщества, а также свободного самовыражения различных политических сторон. Систематическое осуществление кибератак на аккаунты в соцсетях такой организации противоречит принципам свободы слова и выражения мнений, плюрализма мнений и открытого диалога.

Считаем, что попытки воспрепятствовать выражению иных позиций, стремление заглушить альтернативные мнения и ограничить информационный обмен грубо нарушают фундаментальные права человека. Существующие разногласия должны решаться не путем кибератак и блокировки цифровых платформ, а посредством открытого и конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении.

В связи с этим призываем государства, заказывающие или осуществляющие атаки против работы нашей организации, воздерживаться от создания препятствий нашей законной деятельности.

Бакинская инициативная группа, несмотря на все эти давления и преграды, будет решительно продолжать свою деятельность в направлении защиты прав народов, страдающих от колониализма, продвижения свободы слова и информирования международного сообщества», — подчеркивается в сообщении БИГ.