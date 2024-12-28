Международные события 2024 года, за которыми следил весь мир - ФОТО

Подходит к концу 2024-й. В уходящем году в разных уголках планеты происходили политические, экономические и социальные перемены, которые оказали влияние на глобальные тренды. От выборов и конфликтов до климатических катастроф и спортивных событий — все это было в центре внимания.

Представляем вам главные мировые события 2024 года.

Экономический кризис и глобальная инфляция

Мировая экономика в 2024-м продолжала восстанавливаться после пандемии COVID-19, но столкнулась с новыми вызовами, такими как высокая инфляция и глобальная нестабильность. Мировые рынки переживали волатильность, что привело к экономическим потрясениям в различных странах. Особое внимание уделялось политике центральных банков, в частности, Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, которые пытались справиться с инфляционными рисками.

Конфликт в Украине по-прежнему в центре внимания

Конфликт в Украине продолжал оставаться в центре внимания мировой политики в 2024 году. Военные действия, гуманитарный кризис и политические изменения в регионе находились в фокусе мировых СМИ. Международные организации, в том числе ООН и НАТО, активно реагировали на развитие событий, а государства, в том числе страны ЕС и США, поддерживали Украину политически и экономически. Многочисленные дипломатические усилия были направлены на поиск мирного разрешения конфликта, но ситуация оставалась нестабильной, и остановить войну пока не удалось.

Турбулентность в международной политике

В 2024 году продолжались политические и экономические трансформации в разных уголках мира. Китай утверждает свое влияние на международной арене, особенно в Азии и Африке. Страна также активно развивала свои амбиции в космосе и в области инновационных технологий.

Россия на фоне конфликта в Украине продолжала менять свою внешнюю и внутреннюю политику, усиливая связи с рядом стран, включая Китай, Иран, государства Ближнего Востока и Латинской Америки.

В странах Ближнего Востока продолжалась нестабильность, особенно в свете конфликтов в Газе, Сирии, Ираке, Ливане и других странах региона. Множество государств предпринимали активные усилия для поиска решений в целях улучшения ситуации, а также в восстановлении экономик, пострадавших от войн и политической нестабильности.

Уходящий год запомнился и ростом антиколониальных настроений среди стран Африки и заморских территорий Франции. Несмотря на то, что еще в прошлом веке Франция отказалась от своих колоний в Африке, ряд заморских территорий эта страна решила оставить под своим контролем.

Народы, проживающие на этих территориях, в своем стремлении к обретению независимости организовались в инициативную группу при поддержке Баку. Впоследствии в столице Азербайджана проводились конференции, посвященные неоколониализму Франции в рамках Бакинской инициативной группы, где представители заморских территорий выступали с требованиями обретения независимости.

Стремясь окончательно избавиться от последних отголосков французского колониализма, Чад разорвал оборонное соглашение с Францией, французские истребители, базировавшиеся в этой стране десятилетиями, покинули ее.

Сенегал потребовал вывода военных баз Франции с территории страны и расследования убийства западноафриканских солдат французскими войсками в 1944 году. Президенту Макрону пришлось официально признать убийство западноафриканских солдат французскими войсками резней.

2024 год запомнился еще и расширением БРИКС. На саммите организации в России в этом году была предложена новая категория государств, имеющих отношение к БРИКС — 13 государств (Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан) получили статус «стран — партнеров БРИКС». Азербайджан в 2024-м подал заявку на членство в БРИКС.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) — регионального союза стран Западной Африки. Из текста коммюнике, подписанного представителями трех стран, следует, что ЭКОВАС под влиянием иностранных государств предало основополагающие принципы. Организация не помогла странам в борьбе с терроризмом, заняв нерациональную позицию, вводя нелегитимные санкции, которые поставили население в более уязвимое положение.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер также подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием «Альянс государств Сахеля».

После масштабной атаки террористов ХАМАС 7 октября 2023 года в 2024-м Израиль продолжил борьбу с террористической организацией.

Израиль сильно подорвал боеспособность радикального исламистского движения ХАМАС, в том числе и вследствие ликвидации его руководителей. Так, 31 июля в Тегеране в результате израильских ударов погиб глава политбюро движения Исмаил Хания. 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации еще одного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, пришедшего на этот пост после гибели Хании.

Конфликт между Израилем и «Хезболла», который регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, привел к авиаударам ЦАХАЛ и по объектам боевиков в Ливане. 27 сентября 2024 года израильские ВВС нанесли авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в Дахии, к югу от Бейрута. В результате был убит лидер движения Хасан Насрулла.

В результате «упреждающей военной операции» против «Хезболла», которую начал Израиль, были ликвидированы еще несколько руководителей террористической группировки. Израиль также провел сухопутную операцию в Ливане.

В этом году резко обострились отношения между Израилем и Ираном, поддерживающим «Хезболла». 1 апреля бомбардировке подверглось иранское посольство в Дамаске, что приписали Израилю. В результате нападения погибли 16 человек, в том числе несколько иранских офицеров. В частности, в результате авиаудара был убит Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс». Иран пообещал ответить.

13 апреля «Хезболла» атаковала южный Израиль примерно 40 ракетами. Позже Иран и его прокси атаковали Израиль, применив около 170 беспилотников и более 120 баллистических ракет.

19 апреля в 5:23 Израиль нанес удар тремя ракетами по нескольким объектам в Иране в ответ на нападение на свою территорию ранее.

Следующий удар Ирана по Израилю был нанесен вечером 1 октября 2024 года. В ходе удара было использовано около 200 баллистических ракет, атаковавших цели по всей территории Израиля.

26 октября Израиль нанес серию ударов по Ирану. Целями были предприятия по производству ракет и ракетные комплексы класса «земля-воздух». Среди прочего, под обстрел попали несколько военных баз в районе Тегерана и командный пункт Корпуса стражей исламской революции.

Теракты, катастрофы, покушения

2024-й не обошелся без террористических актов и катастроф.

Так, 3 января в иранском городе Керман произошла серия взрывов на городском кладбище во время церемонии по случаю годовщины убийства Касема Сулеймани. Жертвами стали не менее 94 человек. Иранское правительство объявило это терактом. Ответственность за взрывы взяло на себя афганское отделение ИГИЛ.

24 января в Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит зенитной ракетой. В результате катастрофы погибли 74 человека, включая 65 пленных украинских военнослужащих, которых, согласно заявлению, везли в Белгородскую область для обмена. Генеральный штаб ВСУ не взял на себя прямой ответственности за уничтожение самолета, но заявил, что это была законная военная цель, и самолет перевозил ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 для обстрелов Харьковской области.

19 мая в провинции Восточный Азербайджан (Иран) по пути в Тебриз разбился вертолет, в котором находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и представитель Верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммад Али аль-Хашем.

Инцидент случился, когда Раиси возвращался с церемонии открытия гидроузлов двух ГЭС на границе Ирана с Азербайджаном. Катастрофа произошла в неблагоприятных погодных условиях недалеко от азербайджано-иранской границы. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 8 человек - 5 пассажиров и 3 члена экипажа.

Во время президентской гонки на Дональда Трампа было совершено два покушения с использованием огнестрельного оружия, он получил пулевое ранение уха.

15 мая 2024 года после выездного заседания правительства в городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. Нападавший Юрай Цинтула был задержан на месте.

Выборы и протесты

2024 год стал периодом выборов во многих странах мира и протестов.

Восьмые выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоялась 7 мая 2024 года. Президент избран на шесть лет, то есть, до 7 мая 2030 года.

7 февраля состоялись внеочередные президентские выборы в Азербайджане. Они стали девятыми по счету выборами Президента страны и первыми, которые состоялись после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев был переизбран на пятый срок, набрав 92,12% голосов.

8 февраля прошли парламентские выборы в Пакистане.

10 февраля президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку в связи с давлением на нее общественности за помилование человека, ранее осужденного по делу о помощи в сокрытии сексуального насилия в детском доме. 26 февраля на президентских выборах в Венгрии на этот пост был избран Тамаш Шуйок.

11 февраля во втором туре выборов президента Финляндии победу одержал Александр Стубб.

16 февраля в Харпе скончался российский оппозиционер Алексей Навальный.

23 февраля Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ.

В августе 2024 года в Сербии прошли массовые протесты против добычи лития в стране, особенно на тех условиях, что правительство страны заключило с австралийско-британским концерном. Протестующие выразили опасение, что это может негативно сказаться на населении.

Досрочные президентские выборы в Иране после гибели Ибрахима Раиси прошли в два тура: первый состоялся 28 июня, второй — 5 июля. Во второй тур вышли два кандидата: реформист Масуд Пезешкиан и принципалист Саид Джалили. Во втором туре Пезешкиан был избран президентом Ирана с результатом 53,7%.

Выборы в парламент Азербайджана состоялись 1 сентября 2024 года. Они стали первыми в истории независимого Азербайджана, проведенными на всей суверенной территории страны.

Очередные президентские выборы в Республике Молдова состоялись 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз. На выборах победила Майя Санду.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Они состоялись на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, европейского и независимого путей развития страны. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов и получили 89 из 150 мандатов. Оппозиция итогов выборов не признала.

28 ноября в Тбилиси и других грузинских городах вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

14 декабря парламент Грузии избрал выдвиженца от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», экс-депутата Михаила Кавелашвили президентом.

Одним из самых ожидаемых событий 2024 года стали президентские выборы в США. Сражение между действующим президентом Джо Байденом и его оппонентами было предметом пристального наблюдения как в самих США, так и за рубежом.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых был избран 47-й президент.

После отказа от участия в выборах действующего президента Джо Байдена, изначально планировавшего переизбираться на второй срок, вместо него кандидатом в президенты от Демократической партии стала вице-президент США Камала Харрис, а кандидатом в вице-президенты — Тим Уолз. 45-й президент США Дональд Трамп остался кандидатом в президенты от Республиканской партии. Кандидатом в вице-президенты от республиканцев стал Джеймс Дэвид Вэнс.

Победу на выборах одержал Дональд Трамп, получив поддержку 312 голосов выборщиков, что намного превышает число в 270 голосов, которые необходимы для избрания президентом.

Президентские выборы прошли одновременно с выборами в Сенат и Палату представителей США; в некоторых штатах также состоялись выборы губернаторов и законодательные органы. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Еще одним тревожным событием уходящего года, за которым следил мир, стало объявление 3 декабря президентом Южной Кореи введения в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом эксперты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Одним из важных событий уходящего года стало свержение в Сирии режима Башара Асада. Так, 27 ноября вооруженные оппозиционные группы начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они взяли под контроль несколько ключевых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, откуда правительственные войска Сирии были вынуждены отступить.

Президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия и покинул страну, поручив провести процесс передачи власти мирным путем. Асад с семьей получил убежище в Москве.

В уходящем году Федеративная Демократическая Республика Эфиопия и Федеративная Республика Сомали договорились оставить разногласия и спорные вопросы позади и 11 декабря в Анкаре подписали «Анкаринскую декларацию» при содействии Турции.

Климатический кризис: Катаклизмы и катастрофы

Климатический кризис остается важнейшей темой международных переговоров. В 2024 году мир следил за проведением 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Результаты климатического саммита несомненно можно назвать внушительными, причем отдельные решения даже превзошли ожидания. Итак, главные достижения COP29:

- Договоренность по Бакинской финансовой цели – это новое обязательство по предоставлению развивающимся странам климатического финансирования в размере $1,3 трлн в год. Бакинская финансовая цель состоит в мобилизации развитыми странами не менее $300 млрд долларов ежегодно до 2035 года для развивающихся стран.

- Полное введение в действие Статьи 6 Парижского соглашения. Принятые единогласно решения по этой статье сыграют ключевую роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и надежности углеродных рынков.

- Полностью институционализирован Фонд для возмещения потерь и ущерба.

- Создана Бакинская дорожная карта адаптации по документу «Глобальная адаптационная цель».

- Принята 10-летняя обновленная Лимская рабочая программа по гендерным вопросам.

Этот год стал одним из самых катастрофических в истории человечества по числу и масштабу природных бедствий.

В мае 2024 года наводнения в Афганистане, вызванные проливными дождями, привели к гибели более 300 человек и ранениям свыше 1600. Тысячи домов были разрушены.

Лесной пожар в Калифорнии — уничтожено 132 здания, повреждено 88 объектов, эвакуировано более 10 000 человек. Выгорело 20 630 акров, локализовано 14%. Климатологи связывают рост пожаров с изменением климата.

Землетрясение и цунами в Японии. Мощное землетрясение магнитудой 7,6 в центральной части Японии вызвало цунами с волнами до 5 метров. Погибли 78 человек, 251 пропал без вести. Разрушены десятки зданий, 32 000 домов остались без света. Пострадали более 36 000 домохозяйств, в Токио ощущались подземные толчки, зафиксированы перебои с электричеством и связью.

Тайфун «Яги» во Вьетнаме унес жизни 254 человек, вызвал внезапные наводнения и оползни. Более 820 человек ранены, 82 числятся пропавшими.

Наводнения и оползни в Непале унесли жизни 148 человек, 50 пропали без вести, вызвали сильные разрушения дорог и домов. Спасено 3600 человек.

Наводнение в Индонезии унесло жизни 21 человека.

Ураган «Хелен» в США унес жизни 200 человек, вызвал масштабные наводнения и оставил без электричества 750 000 жителей.

Ураган «Милтон» во Флориде — катастрофический шторм пятой категории привел к эвакуации 5,5 миллиона человек, угрожая ключевым экономическим регионам.

Наводнение в Испании — более 214 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести. Восточный регион Валенсия оказался наиболее пострадавшим.

Самый жаркий год в истории — 2024-й установил температурные рекорды: 52°C - в Мексике, 50,9°C - в Египте, 48,5°C - в Мали. Средняя глобальная температура впервые превысила 1,5°C выше доиндустриального уровня.

1 ноября 2024 года в Сербии обрушился навес при входе в главное здание вокзала Нови Сада. Под конструкцией оказались 17 человек, лишь трем из них удалось выжить. Трагедия вызвала бурную общественную реакцию, которая привела к массовым протестам. Важным контекстом для интенсивности протестов стало то, что здание вокзала недавно открылось после длительной реконструкции, которая подвергалась нареканиям уже в процессе проведения

Уходящий год также запомнился массовыми акциями протеста во Франции. Оппозиция требовала отставки премьер-министра и президента страны. Глава Кабинета министров покинул пост после того, как Национальное собрание приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству Мишеля Барнье из-за принятия им социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента.

Спорт

2024 год был богат на яркие спортивные события, такие как Летние Олимпийские игры в Париже и чемпионат Европы по футболу. Грандиозные спортивные мероприятия - чемпионаты мира по хоккею, баскетболу, волейболу, фигурному катанию и т.д. - не только предоставили уникальную возможность насладиться высочайшим уровнем спортивных баталий, но и позволили окунуться в атмосферу азарта и командного единства.

Технологические достижения и инновации

2024 год также стал временем значительных технологических инноваций, включая развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений и прорывы в медицине. Мир активно следил за новыми достижениями в области технологий, которые обещали изменить привычный уклад жизни. Использование искусственного интеллекта в разных сферах (от здравоохранения до образования) стало важным событием, оказавшим влияние на глобальное будущее.

Международные события 2024 года - часть процессов, влияющих на будущее нашей планеты. Политика, экономика, спорт, климат и технологии — все это слилось в единую картину, за которой внимательно следили миллионы людей. Время покажет, как эти события повлияют на дальнейшее развитие мировой истории, но 2024-й уже стал периодом перемен и новых вызовов для человечества.