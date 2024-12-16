Вынесено решение по апелляционной жалобе «короля плаз»

Рассмотрена апелляционная жалоба вице-президента группы компаний AQA Гафара Демирчи, обвиняемого в нанесении 8-миллионного ущерба природе вырубкой лесного массива в Шеки, сообщает Qafqazinfo.

Адвокат «короля плаз» просил отмены решения суда первой инстанции.

Ознакомившись с материалами дела, судья Габиль Мамедов принял решение о соответствии постановления суда первой инстанции в отношении обвиняемого в нанесении крупного ущерба окружающей среде.

Мера пресечения в отношении Г.Демирчи оставлена в силе в том числе с учетом вероятности попыток скрыться от следствия, сменить место нахождения, препятствования предварительному следствию.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы установили, что компания Monte Ferro под руководством Г.Демирчи незаконно срубала деревья в лесных массивах Шеки. В результате уничтожения большой площади леса окружающей среде был нанесен ущерб на сумму 8 млн манатов.

Несколько сотрудников совместной компании с Гафаром Демирчи были привлечены к уголовной ответственности по статье 259.3 Уголовного кодекса (вырубка деревьев - путем нанесения значительного и особо крупного ущерба группой лиц, заранее вступивших в сговор). По решению суда в отношении Г.Демирчи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. Предприниматель был отправлен со своими сотрудниками прямо из зала суда в СИЗО.

Отметим, что Айдын Демирчи является владельцем таких бизнес центров, как "Demirchi Tower", бизнес-центр "AGA", "Ariana Business Park", "Caspian Business Center", технологический центр "Lotfi Zadeh" и пр.

Источник: Qafqazinfo