Оружие против мира: Армению превращают в «новую Сирию»?..

Может, это скудоумие, может излишняя самонадеянность, но похоже, Армения и ее покровители до сих пор не могут осознать все угрозы и риски, усиливающиеся с продолжением политики милитаризации и реваншизма, проводимой одной стороной и подпитываемой другой.

Незавидное лидерство в поддержке таких тенденций продолжает удерживать Франция - как декларативно, так и практически.

В последнее время можно наблюдать повышенную активизацию этих усилий в виде продолжающегося вооружения Армении, причем не только оборонительным оружием, как это преподносится, но и наступательным.

В эти дни министр обороны Армении Сурен Папикян находится с рабочим визитом во Франции. 16 декабря он встретился с военным советником президента Франции, руководителем военного кабинета, генералом армии Фабьеном Мандоном. По сообщению армянских СМИ, в ходе встречи были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества между Арменией и Францией: «Подробно были рассмотрены все направления сотрудничества: военное образование, учебные программы, консультации, вопросы военно-технического характера. Были также обсуждены вопросы региональной и международной безопасности».

Еще до визита армянского министра Иреван и Париж, как передала армянская пресса, «провели стратегические консультации и подписали программу оборонного сотрудничества на 2025 год, установив более высокую планку развития сотрудничества в оборонной сфере».

И хотя детали соглашения не раскрываются, можно с высокой долей вероятности предположить, что, в частности, предполагает это сотрудничество. Тем более на фоне прежних сообщений о планах по поставкам в наступающем году новых партий французского оружия в Армению.

Так, в прошлом году Армения и Франция подписали контракт на поставку военного оборудования, согласно которому французская сторона должна предоставить армянской три радара (РЛС) GM200 и ракеты Mistral. Расширение армяно-французского военно-технического сотрудничества предполагает также поставки в Армению гаубиц Caesar.

Сообщалось также, что Париж окажет помощь в реформировании армянских вооруженных сил. И хотя пока нет информации о том, были ли поставлены Армении радары GM200 и ракеты Mistral, общеизвестно, что к настоящему времени Франция уже передала ей 24 многоцелевые бронированные машины Bastion.

О намерениях продолжить поддержку Армению в оборонной сфере несколькими месяцами ранее подтвердил, находясь в Иреване, глава МИД Франции. Кроме того, посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в последнее время, наряду со своими претенциозными заявлениями, заметно интенсифицировал переговоры с армянским военным руководством по ближайшим планам оборонного сотрудничества.

В этом контексте любопытен и визит, который совершает в эти дни в Индию спикер парламента Армении Ален Симонян. 16 декабря он встретился с президентом Индии Драупади Мурму. По информации армянских медиа, стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития отношений между двумя странами и добавили, что, несмотря на широкое сотрудничество, в двусторонних отношениях еще существует нереализованный потенциал: «Драупади Мурму выразила уверенность, что с этим визитом откроется новая страница в двусторонних отношениях. Ален Симонян поблагодарил за встречу и подчеркнул, что Индия является важным партнером для Армении. Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес, в том числе и тему мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

Несмотря на то, что тема планов о развитии военного сотрудничества в данном случае не раскрывается, суть армяно-индийских связей позволяет допустить, что именно она и является ключевой в повестке визита Симоняна.

Еще в середине года индийское агентство IADN со ссылкой на данные Минобороны сообщило, что Армения стала крупнейшим покупателем оружия из Индии. Согласно данным, в 2024-2025 финансовом году общая стоимость закупок Арменией индийского вооружения составит $600 млн. Этой осенью газета The Times of India со ссылкой на собственные источники, сообщила, что Армения за последние четыре года заключила несколько сделок с Индией на импорт ракет, артиллерийских орудий, средств противовоздушной обороны, ракетных систем, радаров, бронежилетов и приборов ночного видения, а также широкого спектра боеприпасов и артиллерийских снарядов. Кстати, именно Армения стала первым иностранным покупателем ракет ПВО Akash индийской разработки.

В последнее время к процессу милитаризации Армении подключилась Греция. Недавно греческий портал Enikos сообщил о планах Афин передать Армении ЗРК С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО страны. В данном случае за этим намерением стоит переход Греции на системы израильского производства – по данным портала, руководство греческих вооруженных сил «полно решимости произвести вывод российских систем вооружений из военного арсенала Греции и провести радикальную замену старых систем на новые западные технологии».

«Генеральный штаб национальной обороны Греции находится на продвинутой стадии предоставления Армении систем вооружения российского производства». Портал отмечает, что «ранее предполагалось, что данные системы могут быть переданы Украине, но Генеральный штаб рассматривает другие, не менее выгодные альтернативы». По имеющейся информации, усиление обороны Армении - это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение этой страны, добавляет издание.

Для Афин усиление Армении вместо Украины является стратегическим выбором по многим причинам, продолжает портал: «Прежде всего из-за очень тесных союзнических связей, общих усилий в новейшей истории, а также общих религиозных убеждений». «Кроме того, сильная Армения будет противовесом непримиримой Турции, которая открыто усиливает Азербайджан», - полагает портал.

То есть, в данном случае, даже не скрывается, против кого рассчитаны эти поставки, и кто именно подтолкнул Афины к принятию решения о передаче заменяемого вооружения из своего арсенала Армении.

Этот факт, как и то, что вышеуказанные встречи армянских официальных лиц во Франции и Индии происходят в одном временном отрезке, сам по себе достаточно красноречив. Вкупе с усилением в Армении реваншистских тенденций последние события свидетельствуют о том, что эта страна, видимо пока еще не очнувшись от иллюзий, связанных с территориальными претензиями к Азербайджану, вовсе не заинтересована в устойчивом мире в регионе. Как и ее подстрекатели, последовательно подбрасывающие дрова в огонь армянского реваншизма.

В Баку это, естественно, видят и предупреждают Иреван и его поощрителей о том, что вооружение Армении должно осуществляться в рамках ответственных параметров.

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на днях заявил журналистам, что летальные и наступательные вооружения, предоставленные Армении, особенно Францией, вызывают серьезную озабоченность.

«В Армении реализуется программа милитаризации. Одной из главных сил, стоящих за этим, является Франция, страна-член Европейского Союза и НАТО. К сожалению, Франция, несмотря на свои международные обязательства, участвует в программе, связанной с вооружением Армении», - заявил он.

Констатировав, что вооружение Армении осуществляется не только Францией, но и другими государствами, Хикмет Гаджиев напомнил о процессе кодификации международных отношений, начавшемся после Второй Мировой войны. После этого процесса осталось немного стран, которые совершили оккупацию и агрессию.

Армения также является страной, совершившей подобное преступление. Следовательно, к ее политике военного строительства должны быть применены серьезные ограничения.

Отметив, что, исходя из практики, существующей в системе международных отношений, к военному строительству, военным планам и армейскому строительству стран-оккупантов и стран-агрессоров применяются определенные ограничения, Хикмет Гаджиев напомнил, что эти ограничения были применены как после Второй Мировой войны, так и к Ираку после ирако-кувейтской войны.

«Поэтому мы считаем, что к политике военного строительства Армении должны быть применены серьезные ограничения. Также следует рассмотреть вопрос о серьезной ответственности стран, поставляющих Армении оружие наступательного характера», - подчеркнул он.

Как видно, активное вооружение Армении как страны, известной своей агрессивной политикой и территориальными притязаниями к соседям, в корне противоречит международному праву.

Ни сам Иреван, ни поддерживающие его силы не могут не видеть и не понимать того, что шаги в направлении милитаризации служат лишь обострению ситуации, ставя под серьезное сомнение усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений и препятствуя установлению мира в регионе.

В конце концов, устранение вызовов, создающих угрозу стабильности и безопасности в регионе, в интересах самой Армении. Способна ли она осознать это без того, чтобы превратиться в «еще одну Сирию»?..