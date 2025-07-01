Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Россия в ходе прямых контактов с Баку рассчитывает добиться освобождения задержанных в Азербайджане сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», - отметил он.

Отметим, что вчера МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях сотрудников российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в ходе операции в офисе медиаструктуры в Баку. Сотрудники полиции провели спецоперацию в офисе «Sputnik-Азербайджан» на основе оперативной информации о незаконном финансировании деятельности структуры. в результате операции МВД были задержаны директор «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.