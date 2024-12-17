«Конференция по Карабаху»: Зачем швейцарским депутатам чужие берега?

Очередное бессмысленное мероприятие в пользу армянских притязаний на Карабах на этот раз инициировало Федеральное собрание Швейцарии.

Швейцарская Конфедерация, позиционирующая себя в качестве страны, сохраняющей нейтралитет, и посредника в международных конфликтах, после того как в прошлом году с треском провалила первый саммит по Украине, теперь намерена вплотную заняться организацией мирной конференции по защите прав армян, добровольно покинувших Карабах.

Комитет по международным отношениям Федерального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой призывает власти этой страны организовать мирную конференцию, посвященную возвращению карабахских армян на «историческую родину» в присутствии или под контролем международных акторов.

В документе говорится, что конференция, заявленной целью которой является «диалог между Азербайджаном и армянами Карабаха», будет организована не позднее чем через год и пройдет в присутствии международных участников для переговоров о «безопасном и коллективном возвращении» армян Карабаха. Резолюцию даже намерены вынести на обсуждение в верхней палате парламента.

Поскольку конференция по Украине никак не проявила себя особыми достижениями, то и собрание по армянам, не пожелавшим жить под юрисдикцией Азербайджана, скорее всего постигнет та же участь.

Весь этот спектакль дело рук крепко засевшего в Швейцарии армянского лобби и результат политических манипуляций и инсценировок этих умельцев, которые заманили в свои сети местных политиканов в лице проармянского швейцарского парламентария Эриха Фонтобелья, автора и инициатора резолюции, и ему подобных.

К слову, видимо, армянскому лобби так и не удалось поймать в свою ловушку весь состав нижней палаты парламента Швейцарии, о чем свидетельствуют результаты голосования за принятие пресловутой резолюции: «за» резолюцию проголосовали 96, «против» – 80, еще 16 депутатов воздержались.

Прежде всего, стоит отметить, что принятие резолюции законодательным органом Швейцарии можно расценить как очередную попытку грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Объявленная цель далекой от региона Швейцарии, кичащейся своим нейтральным статусом, хоть и звучит благородно, в действительности не служит делу мира, а напротив - создает условия для поощрения армянского реваншизма и оправдывает территориальные претензии Армении к Азербайджану.

Что касается вопроса возвращения добровольно покинувших Карабах армян, то следует отметить, что официальный Баку ранее представил планы по реинтеграции армянского населения Карабаха, а также вел с ним переговоры. Однако впоследствии карабахские армяне отказались участвовать в диалоге и отвергли предложения Баку по реинтеграции. Так что, вопреки звучащим утверждениям об «изгнании» или осуществлении «этнической чистки» против армян в Карабахе азербайджанские власти предоставили им выбор: либо стать гражданами Азербайджана, и в этом случае для них были бы созданы все правовые рамки, либо выбрать другое место жительства. И они этот выбор сделали - добровольно, без давления и, тем более, без принуждения со стороны Азербайджана.

Тому есть многочисленные свидетельства, включая видеорепортажи телеканалов с азербайджано-армянской условной границы, в которых азербайджанские пограничники уговаривали армян остаться и продолжать спокойно жить в своих домах под флагом и по законам Азербайджана.

Азербайджанские власти также выразили готовность принять всех желающих обратно. Об этом неоднократно говорил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив, что все желающие могут беспрепятственно вернуться: «Для того чтобы вернуться (в Карабах – ред.), им необходимо соблюсти определенные правила. Я говорил об этом за много месяцев до начала антитеррористической операции. Тем, кто хочет остаться, необходимо подать заявление на получение азербайджанского гражданства».

В этой связи все призывы швейцарских парламентариев к «диалогу между Азербайджаном и карабахскими армянами» по возвращению последних в Карабах есть не что иное, как манипуляция нейтральным статусом своей страны.

Швейцарским депутатам также следует освежить свою память: понятие «нагорно-карабахский конфликт», которым они спекулируют в принятой резолюции, уже осталось в истории.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу после окончания антитеррористической операции: «Они (карабахские армяне – ред.) не могут жить в Азербайджане, говоря, что живут в так называемой «Нагорно-Карабахской республике», ибо такой республики не существует. Они придумали ее в своих мечтах, в своих мифах. Так что, если они хотят жить в Азербайджане как граждане Азербайджана, то, конечно, они могут это сделать».

Конфликт окончательно разрешен Азербайджаном в соответствии с нормами и принципами международного права. А силы в Армении и их покровители на Западе, утверждающие обратное, пытаются таким образом разжечь новое противостояние в регионе, и инициатива швейцарских законодателей как раз из этого ряда.

Есть еще один значимый момент, который швейцарские благодетели армян предпочли опустить или не заметить: вопрос азербайджанцев из Западного Азербайджана – нынешней территории Армении. Говоря о праве армян на возвращение в Карабах, нельзя игнорировать право азербайджанцев на такое же возвращение на свои исконные земли.

В этой связи членам парламента Швейцарии следовало бы уяснить, что о возвращении армян в Карабахский регион Азербайджана не может быть и речи ровно до тех пор, пока не будет решен вопрос о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан.