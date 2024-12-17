Президент Молдовы наградила главу азербайджанской диаспоры медалью «За гражданские заслуги»

Президент Республики Молдова Майя Санду вручила ряду лиц почетные звания и медали за особые заслуги и высокий профессионализм.

Как сообщает сайт Президента Молдовы, среди награжденных был и председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов. Президент Молдовы Майя Санду наградила Эльчина Байрамова медалью «За гражданские заслуги». Наш соотечественник награжден этой медалью за особые заслуги в развитии и укреплении двусторонних отношений.

«За активное участие в развитии молдавско-азербайджанской дружбы и сотрудничества, а также межкультурного диалога председатель Конгресса азербайджанцев Республики Молдова Эльчин Байрамов награжден медалью «За гражданские заслуги», - говорится в указе главы государства.

В ходе своего выступления на мероприятии Президент Майя Санду заявила, что Молдова высоко ценит работу награжденных.

«Мы ценим ваш ежедневный труд. Не уставайте делать это безупречно. Только с такими людьми, как вы, мы сможем объединить общество, и только с такими людьми, как вы, мы сможем позаботиться о нашем обществе, о нашей стране», - подчеркнула глава государства.