Песню Адель признали плагиатом и запретили по всему миру

Суд Рио-де-Жанейро принял резонансное решение для музыкальной индустрии: песня популярной британской певицы Адель Million Years Ago, выпущенная в 2015 году, должна быть изъята из всех платформ и ротаций из-за обвинений в плагиате.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Судья признал сходство трека с самбовой композицией Mulheres бразильского автора Тониньо Гераеша. Она была написана аж в 1995 году.

Согласно судебному приговору, лейблы Sony и Universal обязаны немедленно изъять песню Адель из стриминговых сервисов и эфиров радио и телевидения. За каждый случай нарушения этого предписания предусмотрен штраф в 8 тысяч долларов.

Отмечается, что в Бразилии музыкальное сообщество одобрительно встретило решение суда: композиторы заявляют, что "западные звезды теперь подумают, прежде чем брать наши мелодии и превращать их в свои хиты, зарабатывая миллионы".