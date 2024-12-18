Герасимов отметил роль РФ в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия принимает меры созидательного характера на Южном Кавказе, во многом благодаря этим усилиям Баку и Иреван успешно движутся к нормализации двусторонних отношений.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

По его словам, в противовес разрушительным действиям Запада Россия принимает меры созидательного характера в этом регионе и во многом благодаря усилиям РФ очевидно позитивное продвижение Баку и Иревана на пути к нормализации двусторонних отношений.

По его словам, в настоящее время завершена демаркация одного из наиболее сложных участков линии межгосударственного разграничения - между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.