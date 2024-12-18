Стали известны даты и программа DREAM Fest 2025 – ФОТО

С 24 по 27 июля 2025 года на побережье Sea Breeze Resort в Баку вновь пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM Fest.

О дате проведения в столице Азербайджана международного фестиваля DREAM Fest 2025 сообщается на официальной странице мероприятия, где также опубликована early программа, а список артистов будет добавлен в будущем.

Early программа DREAM Fest 2025 следующая:

- 24 июля - Гала-открытие – Трибьют Муслима Магомаева; EMIN & дуэты с артистами

- 25 июля - Super Star Day - Диско 80-х - 90-х гг.

- 26 июля - Super Hit Day - Хиты топ-чартов

- 27 июля – Церемония закрытия – Топовые артисты

Отметим, что на официальной странице фестиваля в социальной сети Instagram сообщается о том, что до конца 2024 года действует 20% на билеты в зоны VIP и Parter.

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