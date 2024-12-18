Премьера клипа: Влада Ахундова и Тофик Гаджиев «Ulduz» - ВИДЕО

Участники вокального шоу «Səs Azərbaycan» Влада Ахундова и Тофик Гаджиев спели дуэтом песню «Ulduz» и сняли на нее яркий видеоклип.

Песня «Ulduz» (музыка NADEER, слова NADEER, Джавид Шахбазбеков) - это гармоничное сочетание современных музыкальных ритмов и глубоких восточных мотивов. Визуальный ряд отличается своей динамичностью, яркостью и близкими слушателям образами исполнителей.

Композиция, клип на которую представлен для просмотра ниже, рассказывает историю о девушке, мечтающей убежать от действительности и стать звездой.

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