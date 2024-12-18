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Ильхам Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29

First News Media13:30 - Сегодня
Ильхам Алиев рассказал о несправедливости западных СМИ к Баку из-за COP29

Ряд западных СМИ опубликовал материалы, пропитанные завистью по отношению к Азербайджану из-за проведения там климатической конференции COP29, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла в Баку 11-22 ноября. В ней приняли участие около 80 глав государств и правительств.

«Было совершенно немотивированное чувство агрессии, злобы, перемешанной с завистью и невосприятием Азербайджана... Как это такая страна - и вдруг получила такую конференцию? Нас начали обзывать в разных западных медиа «petrostate» (нефтяным государством, основная статья дохода которого экспорт нефти – ред.)», - сказал Ильхам Алиев.

При этом он выразил недоумение в связи с тем, что «fake news страны, которая производит почти миллиард тонн нефти», называют Азербайджан «petrostate», тогда как Баку добывает 30 миллионов тонн нефти в год. Ильхам Алиев пояснил, что имеет в виду американские СМИ.

«Когда сосед этой страны - я имею в виду Канаду, - добывает в 10 раз больше нефти, чем у нас, называть нас «petrostate» несправедливо», - сказал он.

В контексте данной ситуации Ильхам Алиев назвал «лживой четверкой» издания Washington Post, New York Times, Figaro и Monde.

«Вот эта лживая четверка вкупе с госдеповскими прихлебателями в виде разных неправительственных организаций начали кампанию дискредитации, атаки каждый день. Каждый день количество статей, наверное, было пару дюжин как минимум. Это не вызывало трудностей, но вызывало просто чувство брезгливости и отвращения», - заявил президент.

Между тем главная трудность в организации COP29, по его словам, была в том, что Азербайджан был ограничен во времени.

«Как правило, странам дается два года на подготовку. В нашем же случае было 11 месяцев. Это было из-за того, что еще буквально за 2-3 дня до принятия решения, в декабре прошлого года, Армения все еще блокировала кандидатуру Азербайджана. И поскольку не было консенсуса, вопрос, будет ли COP29 в Баку или нет, решался в последние дни», - подчеркнул Ильхам Алиев.

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