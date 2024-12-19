Айхан Гаджизаде: Безосновательные претензии США к Азербайджану - яркий пример двойных стандартов

Настоящее «бесчестие» - это представление лжи в качестве правды «известными, честными и беспристрастными» организациями США и использование прав человека в качестве инструмента исключительно в геополитических целях.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в социальной сети X в ответ на заявление посольства США в Азербайджане.

Он отметил, что необоснованные претензии к Азербайджану со стороны США, позиционирующих себя на международном уровне в качестве защитника прав человека и при этом игнорирующих многие права человека, являются явным примером двойных стандартов.

«Критика может быть эффективной только тогда, когда намерения критикующего чисты, а мораль - высока.

Извлечение уроков из прошлых ошибок является основным условием для успешных шагов в будущем», - отметил представитель МИД Азербайджана.