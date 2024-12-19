Прямо и откровенно. Ильхам Алиев озвучил важнейшие детали по ключевой повестке страны и мира, многие из них - впервые

Азербайджан, регион, мир: Президент Ильхам Алиев под конец года дал большое интервью, озвучив свою позицию по ряду актуальных вопросов страновой и международной повестки.

Отвечая на вопросы генерального директора Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, глава государства открыто, прямолинейно, а эпизодически и с тонким сарказмом, высказал мнение по ряду важных тем, которые можно сгруппировать по нескольким аспектам.

Беседа продолжалась более часа, и – важный момент: многие из тезисов, обозначенных азербайджанским лидером, прозвучали впервые.

О несогласованных статьях мирного договора

В азербайджано-армянском мирном процессе глава государства видит большой прогресс. Из 17 статей мирного договора 15 согласованы, осталось два.

- О воздержании от международных исков и сумме ущерба от оккупации



«Одна из них касается воздержания от международных исков друг к другу. Думаю, что это взаимно приемлемая статья», - сказал Ильхам Алиев.

Ее глава государства назвал впервые – детальный анализ ущерба, нанесенного Азербайджану вследствие армянской оккупации, завершен лишь недавно.

«Мы потратили 4 года на это, и все документально зафиксировано. Это порядка более 150 миллиардов долларов – ущерб, который был нанесен за годы оккупации», - отметил он.

Поэтому, по его мнению, воздержание от взаимных исков было бы взаимно приемлемо.

- О миссии ЕС на азербайджано-армянской границе

Другая статья касается неразмещения представителей других стран на нашей границе: «Почему это важно для нас? Потому что под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами с армянской стороны создана инфраструктура НАТО».

Вопреки Пражским договоренностям октября 2022 года, предполагающим размещение на территории Армении ограниченного контингента наблюдателей Евросоюза, значительно увеличилась и численность миссии (с 40 человек до более 200), и ее сроки (с 2-х месяцев и до настоящего времени).

«И более того, эта миссия плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады. Так что это вторая статья, по которой мы должны прийти к согласию», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Об условиях Баку

Еще два момента, которые армянская сторона должна сделать, и на которые Азербайджан указывает уже продолжительное время. Президент Ильхам Алиев разъяснил позицию Баку по ним еще раз.

Почему Армения должна изменить свою конституцию…

«Потому что в конституции существует ссылка на Декларацию о независимости, которая, в свою очередь, содержит территориальные претензии к Азербайджану, где объявляется бывшая Нагорно-Карабахская автономная область частью Армении. Поэтому изменение Конституции - это не наша прихоть, это просто объективное условие», - сказал глава государства.

…и ликвидировать Минскую группу ОБСЕ?

«Хотя Минская группа ОБСЕ уже давно не функциональна, но формально она существует, и наш вопрос заключается в том, что если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна?» - отметил азербайджанский лидер.

Поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении это сделать формально невозможно: «То есть нежелание Армении ликвидировать, вместе с нами обратиться в ОБСЕ по ликвидации Минской группы ОБСЕ говорит о том, что планы реваншистов достаточно серьезны».

«Вот в принципе и все, если все это будет решено, никаких препятствий больше подписанию мирного договора не будет», - заявил Ильхам Алиев.

О рисках и угрозах

Продолжающаяся гонка вооружений, по мнению главы государства, конечно, не может быть частью мирного договора, «но это будет частью как бы другого формата взаимодействия с Арменией».

Мирный договор и одновременное вооружение Армении против нас – это два несопоставимых курса, убежден азербайджанский лидер: «Эти два процесса как-то они почему-то на Западе разведены. Хотя мы считаем, что эти два процесса должны быть интегрированы».

«Мы будем и дальше стараться доводить до армянской стороны пагубность, в первую очередь, для них самих, таких действий», - сказал Ильхам Алиев.

Декларирование мирных устремлений и милитаризация несовместимы

Баку указывал и Парижу, и Вашингтону на необходимость прекращения милитаризации Армении: «Но, к сожалению, мы не были услышаны, процесс вооружения Армении идет семимильными шагами».

Известно, что в нем сегодня лидирует Франция. «То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении, это наступательное вооружение, смертоносное, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана, - сказал Ильхам Алиев. - На втором месте идет Индия, а на третьем – США. Хотя Франция и Индия не скрывают то, что поставляют смертоносное оружие Армении, даже как-то бравируют этим, наверное, в пику нам, а США не признаются. Но хотя мы отследили военно-транспортные самолеты, которые садились в армянских аэропортах и везли туда вооружение».

Примеров, которые говорят о непосредственной угрозе, и о том, что они носят достаточно серьезный характер - масса, подчеркивает глава государства: «С учетом того, что протяженность нашей границы с Арменией более тысячи километров, многие населенные пункты находятся вблизи границы и в большую часть этих населенных пунктов возвращаются бывшие беженцы, мы, конечно же, не можем быть просто сторонними наблюдателями этого процесса».

Сможет ли Армения выдержать гонку вооружений?

Задумываясь над этим вопросом, армянским руководителям следует держать в уме результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции сентября 2023 года.

«Также они должны понимать, что, несмотря на максимальную поддержку режима Макрона, а также Госдепартамента США, здесь, на земле, если они задумают очередную провокацию против нас, им никто не поможет», - констатировал Ильхам Алиев.

Точно так же, как никто не помог Армении в 2020 году или в 2023 году: «Ну, а если это будет продолжаться, то как бы чтобы потом никаких претензий к нам не было».

Президент Азербайджана подчеркивает: «Армения гонку вооружений с нами не выдержит, несмотря на то, что большую часть вооружения с Запада они получают бесплатно либо в кредит, который, естественно, потом будет списан. Но даже в этом случае они гонку вооружений с нами не выдержат».

О военной концепции Азербайджана

Мы, естественно, вынуждены предпринимать адекватные меры, отмечает Ильхам Алиев.

Каким будет новый военный бюджет

«Следующий наш военный бюджет - 2025 года - будет рекордным. Это порядка пяти миллиардов долларов», - заявил глава государства.

«То есть мы вынуждены. Как минимум 60 процентов этой суммы мы бы не потратили, если бы таких угроз не было. Мы бы это направили на восстановление Карабаха, на социальные выплаты и т.д. Но мы вынуждены это делать и будем это делать», - подчеркнул он.

Продолжит ли Баку закупки российского оружия?

Пока процесс приостановлен по объективным причинам, поскольку российский оборонпром работает на внутреннего потребителя. Россия, по понятным причинам, временно отошла от международного рынка вооружений: «И даже некоторые контракты, которые были подписаны 4 года назад, по просьбе России срок их реализации был отодвинут. И мы на это пошли, понимая ситуацию, в результате которой эти контракты не могут быть реализованы».

Но Азербайджан внимательно следит за новинками российского оборонпрома: «У нас уже были новые заявки, относительно недавно мы их отправили, и по мере того, как российский оборонпром будет готов, мы, естественно, новые контракты будем заключать».

Нужна ли здесь военная база Турции?

Президент Ильхам Алиев считает, что такой потребности нет, а информационные вбросы на эту тему характеризует как политические спекуляции.

В Декларации о союзничестве между Турцией и Азербайджаном есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае внешней угрозы или агрессии, напомнил глава государства: «Поэтому этот пункт декларации по существу делает абсолютно ненужным создание каких-то постоянных военных инфраструктур на той или иной территории».

Более чем 30-летнее азербайджано-турецкое военное сотрудничество он считает важным фактором стабильности на Кавказе. «Мы с Турцией ежегодно проводим более 10 совместных учений – половина в Азербайджане, половина в Турции, и, по существу, добились высокой степени операбельности военных операций», - сказал Ильхам Алиев, отметив, что Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам.

О происходящем в Грузии

Азербайджан рад тому, что ситуация в Грузии стабилизируется: «Дестабилизация или угроза дестабилизации Грузии, насколько это вредно для Грузии, настолько же и для Азербайджана. Поэтому мы со своей стороны стремимся к тому и делаем все для того, чтобы в Грузии ситуация была в политическом русле, стабильная и Грузия успешно развивалась», - отметил азербайджанский лидер.

«Битва за Кавказ»

Президент Азербайджана убежден, что вопрос по Грузии намного более шире, чем кажется: «Потому что, если можно так сказать по аналогии, это битва за Кавказ. Армения понятно, куда она идет. Она по существу из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, проверенным, единственной причиной, по которой они не выходят де-юре, потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут. Азербайджан – самостоятельный игрок и достаточно квалифицированный, умеющий за себя постоять. Поэтому Грузия – это важный фактор битвы за Кавказ».

Чьи «уши торчат»?

Основные участники этой битвы - как и в случае аналогичных попыток в Азербайджане - это и американская USAİD, и администрация Байдена, и известные круги в Европе.

Пару сигналов в этой связи глава государства послал экс-главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, напомнив его слова о том, что Европа – это цветущий сад, а все остальное джунгли: «А я сказал, что если мы джунгли, держитесь от нас подальше. Но вообще, что касается Борреля, я думаю, что если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел диктатора Франко. Ему просто не повезло жить в другое время». И, возвращаясь к Грузии: «Ну и опять, вот видите, опять уши Макрона торчат.

Вот не сидится человеку в своей стране. Ему обязательно надо и в Грузию залезть».

Об амбициях и провалах Парижа

Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что шаги правительства Макрона продиктованы непомерными амбициями и необоснованной манией величия. Именно такие подходы, вкупе с явной поддержкой агрессора и оккупанта во время Карабахской войны, и препятствованием процессу нормализации, ухудшили отношения Баку и Парижа.

«Они об нас зубки-то свои поломали уже»

«После сентября 2023 года они пять раз пытались протащить этот вопрос на Совбез и пять раз проваливались. Нас поддерживало количество стран, которое не давало возможность им этот вопрос даже вынести на повестку заседания. Потом они пошли другим путем, - как говорится, а мы пойдем другим путем, в Евросоюз, - пытались санкционировать Азербайджан. За что? За то, что мы восстановили свой суверенитет? И тоже провалились.

Ну а тогда уж они, как говорится, совсем озлобились на нас и сейчас используют все методы для того, чтобы нас дискредитировать, - сказал азербайджанский лидер. - Провал. Провал за провалом. И кто автор этого провала? Господин Макрон. Вот о чем надо думать, а не о том, как навредить Азербайджану. Они об нас зубки-то свои поломали уже. Хотя бы остаток уже пусть сохранят».

Несостоявшееся государство

Провальная политика Парижа не вызывает сомнений уже давно, как внутри страны, так и за ее пределами.

«Сейчас режим Макрона, по существу, Францию превращает в failed state. Посмотрите, несколько примеров я приведу буквально: провал в Африке, регион Сахеля. Им сказали adieu. Нигер, Буркино-Фасо, Мали. На очереди Чад, который уже их попросил, и Сенегал, где сменился президент и пришел человек национального духа. И это только начало. Провал в Ливане, полный провал. Провал в Азербайджане. Провал в Грузии», - констатировал Ильхам Алиев.

Не легче ситуация в самой Франции: «Посмотрите, что происходит во внутренней политике. Чехарда.

Назначается новый премьер-министр, и его муж или жена, я не знаю, кто у них кто, - министром иностранных дел.

После этого из-за провала на выборах в Европарламент их делают козлами отпущения. Назначается вытащенный из нафталина Барнье, которого тоже делают козлом отпущения. Сейчас кого-то еще находят. А не лучше ли с себя начать? Вот как раньше говорили, в советское время, «начать с самокритики». Ну, посмотрите, Moody's опускает рейтинги Франции из месяца в месяц. Какой уже трипл-эй, там уже маленькая А. Маленькая, маленькая, небольшая».

Поддержка Азербайджаном антиколониального движения

«Что касается их колониального прошлого, некоторые воспринимают это как наш ответ, но думаю, что это носит, может быть, более глубокий характер», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент отметил: «Если в самом начале, может быть, где-то и можно было это так рассмотреть, то сейчас, когда мы глубоко погрузились в эту тему, когда видим отвратительное лицо французского колониализма, когда наши представители активно общаются с жителями французских колоний, причем и у них в стране, и в Баку, и в других локациях, то мы видим на самом деле то, что было скрыто от общественности мира так много лет. А почему? А потому, что никто не хотел связываться. Никто не хотел головной боли. Потому что они шантажируют».

В то время как Франция нещадно эксплуатировала ресурсы колонизированных территорий, их народы живут в сложных социальных условиях. Тех, кто сегодня поднимает свой голос против французского произвола, жестко преследуют.

Говоря об этой ситуации, азербайджанский лидер приводит в качестве примера недавние события в Новой Каледонии, где во время беспорядков убили 13 человек, ранили более 100, а более 1000 арестовали. Лидеров народного протеста вывезли во Францию, держат в тюрьмах: «То есть это диктатура Макрона. Это режим Макрона. И когда я об этом говорю, естественно, на меня спускают всех своих «цепных псов» в виде неправительственных организаций либо медиа. То есть если опять же мы, я имею в виду азербайджанскую общественность, начинали эту тему держать в повестке дня в качестве ответа, то сейчас все намного серьезнее.

Мы, естественно, душой болеем за эти народы, которые бесправны. Что там говорить о Новой Каледонии, когда здесь, в центре Европы, на Корсике они запрещают корсиканский язык, что корсиканский язык не может быть использован в общественных местах. Это куда годится? И это демократия? Это права человека?»

О противостоянии НАТО-Россия

Президент Азербайджана надеется, что до явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет. «Во-первых, потому что все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, для всех стран и, конечно же, для тех стран, которые граничат с регионом. Во-вторых, все-таки надеюсь, что смена администрации в Соединенных Штатах будет также и сменой внешнеполитических ориентиров. Надеяться на это позволяют опыт президентства господина Трампа в первый период, а также те заявления, которые были сделаны им и членами его команды в период предвыборной кампании и после нее», - сказал Ильхам Алиев.

«Победителей не будет»

Поэтому представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в горячей войне, это все равно что представить мировой апокалипсис, отметил глава государства: «Понятно, что победителей в этой войне не будет.

И ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности».

«Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался», - подчеркнул он.

Диверсификация союзнических обязательств

Азербайджан не является членом военно-политических блоков и имеет большой опыт организации встреч противоборствующих сил. В Баку проходили встречи в формате Россия-НАТО и Россия-США на уровне военного руководства сторон, и это не случайно.

Президент Ильхам Алиев объясняет это тем, что не так много стран, которым доверяют и на Западе, и в России, и на Востоке, как и стран, которые не ангажированы формальным или неформальным членством в военно-политических структурах: «В силу особенностей внешней политики Азербайджана, в силу того, что и на Западе, и на Востоке Азербайджан воспринимается как абсолютно самостоятельный игрок, который осуществляет самостоятельную внешнюю политику. Ну, и в силу того, что это единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции – члена НАТО. Второй такой страны в мире нет».

«Поэтому если идти дальше логической цепи по нашим обязательствам, у нас союзнические обязательства диверсифицированы. И мы, естественно, будем исходить из реальной ситуации на земле, и опять же хочу сказать, что, может быть, на каком-то этапе усилия Азербайджана будут востребованы», - заявил Ильхам Алиев.

Со своей стороны, Азербайджан может и готов, в случае если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности, подчеркивает глава государства: «Азербайджан максимально ответственно относится ко всем своим обязательствам, и так же будет делать впредь».

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Как видно, красной чертой через интервью лидера Азербайджана проходит мысль о необходимости неукоснительного и честного выполнения достигнутых договоренностей, недопустимости любых внешних вмешательств и подстрекательств, нацеленных на дестабилизацию ситуации.

Именно такие подходы являются для Баку важнейшим приоритетом, поскольку только так возможно избежать разрушения стабильности и добиться прочного мира и безопасности, как в регионе, так и в мире в целом.